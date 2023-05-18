Tuğba Altıntop son hali 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran 46’lık Tuğba Altıntop’un son hali olay oldu.

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Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden Rafet El Roman'ın iki kızının annesi eski eşi Tuğba Altıntop, bir süredir müzikle ilgileniyor.

Son hali gündem oldu

Uzun bir aradan sonra hayranlarını karşına çıkan Altıntop, değişimiyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Altıntop, son haliyle herkesi şaşırttı.

'Tuğba nerede?'

Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'Tuğba nerede?' yorumları yaptı.