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    Tuğba Ekinci, Erkan Petekkaya'ya seslendi

    Yaptığı paylaşımla çok konuşulan Erkan Petekkaya'nın sözlerine Tuğba Ekinci sert çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:49
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    Tuğba Ekinci, Erkan Petekkaya'ya seslendi

    Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül almasına sosyal medyadan tepki göstermişti.

    ACUN CEVAP VERDİ

    Petekkaya, konuyla ilgili TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'ya "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu." demişti. Acun Ilıcalı ise Survivor son bölümde "Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor." diyerek bu konuda kısa bir ifadede bulundu.

    "ADAMSAN AÇ TELEFON"

    Şarkıcı Tuğba Ekinci de kavgaya karıştı. Petekkaya'nın paylaşımına sinirlenen ekinci, "Lan d....k hayırdır sen ilk defa mı ağır abi rolü aldın, etkisinde mi kaldın? Çık rolünden sana ne lan Kerimcan'dan Acun'dan tv8'den, sen önce melek gibi karına sadık ol kendi hayatına bak! Adamsan aç telefon söyle." dedi.

    Tuğba Ekinci, Erkan Petekkaya ya seslendi #1

    Tuğba Ekinci, Erkan Petekkaya ya seslendi #2

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