Tuğba Ekinci: Fakirler gelmesin
ensonhaber.com

paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesini normal karşıladı.

"Bedavaya eğlence yok"

Son dönemde politik görüşlerini ifade eden paylaşımlarıyla dikkat çeken "Gayet iyi oldu, bedavaya yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve müzik var" dedi.

Tuğba Ekinci: Fakirler gelmesin

"Zenginler gelsin"

Ekinci, yaptığı konuşmasının devamında ise "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" diye konuştu.