Tuğba Ekinci: Fakirler gelmesin O şimdi Asker şarkısıyla tanınan şarkıcı Tuğba Ekinci, sahne fiyatlarına zam yapan şarkıcılara hak verdi.

ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sürekli gündem olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesini normal karşıladı.

"Bedavaya eğlence yok"

Son dönemde politik görüşlerini ifade eden paylaşımlarıyla dikkat çeken Tuğba Ekinci "Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve müzik var" dedi.

"Zenginler gelsin"

Ekinci, yaptığı konuşmasının devamında ise "Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" diye konuştu.