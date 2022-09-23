Petrol
90.32
-0.15%
Euro
18.073
0.18%
Dolar
18.3798
0.33%
Altın
987.95
0.41%
Borsa
3295
0.00%
Bitcoin
357.588
2.41%
BTXN Coin
8.16
-0.12%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın

    Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın fotoğrafını kendi hesabında paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 09:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın

    Demet Akalın,  Miss Turkey 2022 yarışmasından birinci seçilen Nursena Say'ı beğenmediğini sosyal medya hesabından dile getirmişti.

    "Mayo güzeliydim ben"

    Mankenlik yaparak başladığı şöhret yolculuğuna şarkıcı olarak devam eden 50 yaşındaki Akalın, yıllar önce çekilen mayolu karesini paylaşıp; "Yıl 1990... Mayo güzeliydim ben!" notunu düşmüştü. Paylaşmasının ardından Demet Akalın'a tepkiler gelmeye başladı.

    Bu tepkilerden biri de Tuğba Ekinci'ye aitti. Ekinci, Akalın'ın bu pozunu paylaşarak şarkıcıyı kızdıracak sözler söyledi.

    "Sen bu tipinle mi güzeldin"

    Ekinci paylaşımında "Haha o seneler sen bu göğüslerinle koca kafanla mayo güzeli oldun da şimdikiler mi sana çirkin geldi" dedi.

    Tuğba Ekinci'nin sözleri Akalın'ın nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın #1

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın #2

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın #3

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın #4

    Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın #6


    Türkiye - Lüksemburg - CANLI SKOR
    Milli Takımlar

    Türkiye - Lüksemburg - CANLI SKOR

    ABD'de ham petrol stoğu arttı
    Ekonomi

    ABD'de ham petrol stoğu arttı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir