Tuğba Ekinci: Koca kafalı Demet Akalın

Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ın fotoğrafını kendi hesabında paylaştı.

Demet Akalın, Miss Turkey 2022 yarışmasından birinci seçilen Nursena Say'ı beğenmediğini sosyal medya hesabından dile getirmişti.

"Mayo güzeliydim ben"

Mankenlik yaparak başladığı şöhret yolculuğuna şarkıcı olarak devam eden 50 yaşındaki Akalın, yıllar önce çekilen mayolu karesini paylaşıp; "Yıl 1990... Mayo güzeliydim ben!" notunu düşmüştü. Paylaşmasının ardından Demet Akalın'a tepkiler gelmeye başladı.

Bu tepkilerden biri de Tuğba Ekinci'ye aitti. Ekinci, Akalın'ın bu pozunu paylaşarak şarkıcıyı kızdıracak sözler söyledi.

"Sen bu tipinle mi güzeldin"

Ekinci paylaşımında "Haha o seneler sen bu göğüslerinle koca kafanla mayo güzeli oldun da şimdikiler mi sana çirkin geldi" dedi.

Tuğba Ekinci'nin sözleri Akalın'ın nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.