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    Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti

    Tuğba Ekinci, zaman zaman yaptığı çıkışların yanı sıra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 11:19
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    Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti

    Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son günlerde tatil pozlarıyla dikkat çeken Ekinci, son olarak önce mezarlık paylaşımı yaptı sonra ise bikinili pozlarını takipçilerine sundu. İlginç yorumlarıyla dikkat çeken Ekinci, mezarlık satın alanları eleştirdi.

    "ÖLMEDEN MEZAR AYARLAYANLAR GÖRDÜM"

    Ekinci paylaşımında, "Ölmeden mezarlarını ayırtanlar gördüm. Sanırsınız ölüme hazır ve nazırlar. Oysa bu bile dünya toprağına düşkünlüğün, açgözlülüğün ve sahiplenmenin başka bir türü." dedi. Ekinci, daha sonra ise cesur bikini tercihiyle poz verdi. Ekinci'nin paylaşımına ise beğeni yağdı.

    Ekinci, geçtiğimiz günlerde de "Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil." notuyla bikinili pozlarını paylaşmıştı.

    Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti #1

    Tuğba Ekinci mezarlık alanlara isyan etti #2

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