Tuğba Ekinci, pırlanta yüzüklerini gösterdi

Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yeni sevgilisi bonkör çıktı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen 43 yaşındaki Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile birlikte Bebek'te kahveciden çıkarken objektiflere takıldı.

"AYRILIRSA VERMEM"

Sevgilisinin kendisine aldığı tektaşları açıklayan 43 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, "Yedi taşın önüne tektaş aldı. Bir tane de beştaş taktı. Annesinde de aynı mücevherler var. Bunlar çok bonkörler ama 'Benden ayrılırsan geri vermem, bilesin' dedim" şeklinde konuştu.

"EVLİ GİBİYİZ"

Tuğba Ekinci, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum’da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum” ifadelerini kullanmıştı.