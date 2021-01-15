Tuğba Ekinci: Sevgilimle evli gibiyiz

Yeni sevgilisiyle görüntülenen Tuğba Ekinci, evlilik sorularına cevap veremedi.

Geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'de ilk kez birlikte görüntülenen Tuğba Ekinci ile sevgilisi Berk Fenercioğlu, açıklamalarda bulundu.

"ESKİDEN 'FLÖRT' DERDİK"

Milliyet'te yer alan habere göre, 43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum’da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum” ifadelerini kullandı.

TOPU SEVGİLİSİNE ATTI

Tuğba Ekinci, “Evlilik ne zaman?” sorusuna, “Berk Bey'e cevaplasın bu soruyu” şeklinde karşılık verdi.

Berk Fenercioğlu ise “Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir” açıklamasını yaptı.