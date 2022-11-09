Tuğba Ekinci siyah deri kostümle poz verdi

Geçtiğimiz günlerde küvet paylaşımıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, bu defa seksi deri kostümüyle poz verdi.

Instagram'ın en aktif ünlü isimlerinden şarkıcı Tuğba Ekinci, yine kendine has tarzıyla olay yaratacak bir paylaşıma imza attı.

Tulum giydi

Siyah deri bir mayo benzeri tulum ve file çorapla pozlarını paylaşan Ekinci, arkasını dönüp poz verince ortaya çıkan kalçasıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Ekinci, yayınladığı karelere şu notu düştü: "Yarın gece bekliyorum herkesi."

Geçtiğimiz günlerde küvet paylaşımıyla dikkat çeken 45 yaşındaki ünlü şarkıcı, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.