Tuğba Ekinci ve Alişan'dan Erdoğan paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini hiçbir zaman saklamayan Tuğba Ekinci ve Alişan da paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ünlü isimler de sandık başlarına giderek oylarını kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın 326 milletvekili çıkarması beklenirken sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da destek mesajları yağıyor. Desteklerini hiçbir zaman saklamayan Tuğba Ekinci ve Alişan da paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"Çok komik çok büyük saflık"

Şarkıcı Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaşarak "Altılı değil bir düzine olsanız kaç yazar. Harbiden alırız sanmanız çok komik çok büyük saflık. Erdoğan gibi güçlü karakterler gidiyorum demeden gitmez. Bunu anlamanız bu kadar zor olmamalı ayrıca kendim de öyle biriyim. Adamlarla madamları karıştırmayın adam adam..." dedi.