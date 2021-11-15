Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan kavgası sonrası mesajlar ortaya çıktı

Aynı programda sunucu olan Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan, canlı yayında Türk-Kürt tartışması yaşamıştı. Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu.

Seyhan Soylu, Bahar Candan, Nihat Doğan, Tuğba Ekinci ve Ebru Polat'ın sunduğu 'Al Sana Haber' adlı programda, geçtiğimiz hafta yaşanan kavga çok konuşulmuştu.

Canlı yayında Türk-Kürt polemiği yaşanmış, Tuğba Ekinci sinirlenerek yayını terk etmişti.

Kavganın yayın sonrası da devam ettiği ortaya çıktı. Seyhan Soylu ise WhatsApp grubunda Nihat Doğan ile Tuğba Ekinci’nin kavgalarını ifşa etti. Tuğba Ekinci, WhatsApp grubundan çıkarıldı.

"KÜRT'ÜN EN BÜYÜK DÜŞMANI KÜRT'TÜR"

Tuğba Ekinci'nin mesajlarda "Kürt'ün en büyük düşmanı Kürt'tür. Başta İbrahim Tatlıses ibreti alemde az çekmedi kendi memleketlisinden çektiği kadar, çaylaklar yaşayarak öğrenecekler." dedi.

"ATIN ŞUNU GRUPTAN"

Nihat Doğan ise "Programda olmayan insanları sayfadan atalım." deyince Ekinci çok kızdı. Ekinci "Cümleni dikkatli kur. Klavyeden cesaret hayırdır?" diyerek tepki gösterdi.

Programda artık yer almayacağını söyleyen Tuğba Ekinci'nin yerine yorumcu olarak Nurseli İdiz programa dahil oldu.

KAVGANIN GEÇMİŞİ

Nihat Doğan, programa konuk olan Ece Ronay'ın Kürt olduğu için linç edilmeye çalışıldığını söylemiş ve artık Ronay'ın kendi koruması altında olduğunu açıklamıştı.

CANLI YAYINI TERK ETMİŞTİ

Nİhat Doğan, "Ben Kürdüm ve ırkımla da gurur duyuyorum, bin defa da dünyaya gelsem Kürt olarak dünyaya gelmek isterim." diye konuşunca Tuğba Ekinci sinirlenmiş; "Alevi de olsan 'Türküm Aleviyim', 'Kürdüm' de derken 'Türküm' demeyi de bileceksiniz." şeklinde konuşmuş ve canlı yayını terk etmişti.

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