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    Tuğba Ekinci'den Fazıl Say'a: Alırım seni

    Ece Dağıstan ile boşanan Fazıl Say'a Tuğba Ekinci'den olay bir yorum geldi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:24
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    Tuğba Ekinci'den Fazıl Say'a: Alırım seni

    4 yıl önce yılında nikah masasına oturan ünlü piyanist Fazıl Say (52) ve Ece Dağıstan (46) dün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava ile tek celsede boşandı.

    Sessiz sedasız yollarını ayıran çiftten boşandıktan sonra adliyeden el ele çıkarak herkesi şaşırttı.

    Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, bu defa Fazıl Say ile Ece Dağıstan'ın boşanmasının ardından şaşırtan bir yorumda bulundu.

    Tuğba Ekinci den Fazıl Say a: Alırım seni #1

    "Ben seni alırım"

    Piyanistin boşanma haberine Instagram'da yorum yazan Tuğba Ekinci ''Ben alırım seni üzülme hahahaa'' dedi. Ünlü çiftin boşanmasını ti'ye alan Ekinci'ye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

    Tuğba Ekinci den Fazıl Say a: Alırım seni #2

    Tuğba Ekinci den Fazıl Say a: Alırım seni #3

    Tuğba Ekinci den Fazıl Say a: Alırım seni #4


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