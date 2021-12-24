Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a simit yanıtı

Tuğba Ekinci, "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Kendisi gibi ünlü isimleri sürekli eleştiren ve polemiklere giren şarkıcı Tuğba Ekinci'nin hedefinde, bu defa ekonomi yorumuyla tepki çeken Hülya Avşar vardı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla çok konuşulan Avşar, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız." sözleriyle tepki çekti.

"TAKMIYORUM VE SAYMIYORUM"

Avşar, gelen tepkiler üzerine de kendini savundu. Avşar açıklamasında, "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum." dedi. Hülya Avşar'a Tuğba Ekinci'den simit yanıtı geldi.

"SİMİT OLDUN"

Sık sık polemikleriyle gündeme gelen Ekinci, yıldızının hiçbir zaman barışmadığı Avşar'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Simit yiye yiye simit oldun zaten." yorumunda bulundu.