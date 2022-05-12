Tuğba Ekinci'den İbrahim Çelikkol'a sert sözler

Tuğba Ekinci, İbrahim Çelikkol için "Kız verilecek en son insan" dedi.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu Çelikkol tek celsede anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.

İkilinin ilişkilerini toparlaması için yakın dostları araya girdi ama tüm çabalara rağmen karar değişmedi.

İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu Çelikkol'un boşandığını duyan Tuğba Ekinci'nin paylaşımı i

Ekinci, İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun eski bir pozunu paylaşarak yakışıklı oyuncuyu hedef aldı.

"Şan babası"

Ekinci paylaşımında "Köfte, böyle temiz yüzlü hanım kız nikahtan çıkartılır mı? İki yaşında beben de var. Doymadın mı piyasadaki fırıldaklara? Adam olmadın gitti. Başında kim verdi bu güzelim kızı sana o daha da enteresan. Kız verilecek en son insan. Baba imajı çizebilmek için hareketler şan babası.."