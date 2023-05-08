Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı
ensonhaber.com

Seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin mitingleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Büyük İstanbul Mitingi gerçekleştirdi.

Her fırsatta Erdoğan'ı desteklediğini söyleyen Tuğba Ekinci'den yeni paylaşım geldi.

alanından görüntüler sosyal medyada gündem olurken her fırsatta Erdoğan'ı sevdiğini söyleyen Tuğba Ekinci'nin paylaşımında yazdıkları dikkat çekti.

"Hay maşallah! Reis"

"AK Parti'ye hiç oy vermedim. Fakat Cumhurbaşkanımızın dik duruşunu seviyorum." diyen Ekinci miting alanındaki yoğun kalabalığı paylaşarak "Hay maşallah! Reis" notunu düştü.

Tuğba Ekinci'den Recep Tayyip Erdoğan paylaşımı