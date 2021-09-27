Tuğba Ekinci, Serdar Ortaç'ı eleştirdi

Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren meslektaşı Serdar Ortaç'ı hedef aldı.

Sahneye çıktığı mekânda Beşiktaş taraftarını kızdıracak ifadeler kullanan ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın, konserleri iptal oldu. Tuğba Ekinci ise ünlü şarkıcının sürekli mutsuz olduğu hallerini abartı bulduğunu söyledi.

Bu sabah "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuk olan Tuğba Ekinci, Serdar Ortaç'ın sürekli mutsuz olmasına sitem etti.

"BEN HİÇ ALKOL KULLANMADIM"

Ekinci, "Bizim değerli bir sanatçımız kendine dikkat etmesi lazım. Ben hiç alkol kullanmadım. Herkes beni çok içer diye düşünür ama ben alkol tüketmiyorum. Serdar sağlıklı da olsa kadınlar yanından kaçardı.

Son ayrılığında hastalıktan dolayı bittiğini söylemişti o da hoş değil. İrlanda'dan gelen biri için Serdar bir Brad Pitt. Serdar bu kadar mutsuz değildi.

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"CAMİ ÖNÜNDE DİLENEN İNSANLAR GİBİ"

Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Hani caminin önünde 'abla, abla mendil al' derler ya onun gibi. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil. Avlu kenarındakiler gibi oldu." dedi.

Adana Demirspor'un üç farklı mağlubiyetten gelerek Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalıları kutlayan Serdar Ortaç, siyah-beyazlı kulübe yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür dileyen ünlü sanatçı, yeni bir özür açıklaması yapmıştı.