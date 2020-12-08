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- Tuğba Özay: Herkes aynı model
Tuğba Özay: Herkes aynı model
Tuğba Özay, estetik seven ünlüleri kızdıracak bir açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 08.12.2020 - 07:58
- Güncelleme : 08.12.2020 - 09:06
Ünlü manken Tuğba Özay, Maltepe'de bir güzellik merkezinde görüntülendi.
Özay, "Çoğu ünlü artık Testere filmindeki cadı karekterine benziyor." diyerek, estetikli ünlülere göndermede bulundu.
"TESTERE'DEKİ CADI GİBİLER"
İsim vermeyeb manken, “Herkes birbirine benziyor. Sanki aynı fabrikadan çıkmış gibiler. Kadınlar aynı balık dudak. Birçok ünlü, korku filmi Testere’deki cadı karakterine benziyor.” dedi.
“Kimden bahsediyorsunuz?” sorusunu da “Hayatta söylemem, kavga çıkar.” diye cevapladı.