Tuğba Özay'dan suç duyurusu

Manavgat'taki çiftliğiyle ilgili video çekerek yardım isteyen sonrasında da felç geçirdiğini söyleyip, bir açılışta görülen Tuğba Özay, bir gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.

8 gündür Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren yangınla ilgili çektiği videoyla gündeme gelen Tuğba Özay, avukatı Edip Önder ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, yaptıkları haber nedeniyle Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özay, daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Özay, "Çok büyük bir acı hepimiz için. Vatanını seven her yurttaş gibi, hele bir de o bölgenin insanı olarak kendimi çok yorgun, üzgün hissediyorum. Ülkenin gündemi bu kadar sıcakken açıkçası bir de kendimle ilgili gündem olmuş olmaktan dolayı da büyük utanç duyuyorum." dedi.

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"HER AĞACINI, ÇİÇEĞİNİ SULADIĞIM BAHÇELERİM GİTTİ"

Felç geçirmekten kendisini doktorların kurtardığını belirten Tuğba Özay, "Bir yandan hakkımda yapılan linç kampanyasıyla mücadele etmek inanılır gibi değil ya? Felç olsaydım daha mı mutlu olacaktınız arkadaşlar? Allah korudu. Benim her gün ağacını, çiçeğini suladığım o bahçelerim gitti. İnsanlar evi yanmamış ki diyor, inanılır gibi değil. Ben o gün felç geçiriyordum. Hala daha kollarım mor. Ben hiç kimseye yalan söylemedim. Beni doktorlarımız kurtardı." dedi.

Bütün gün hastanede müşahede altında olduğunu, yangının gelmesiyle hastanenin tahliye edildiğini anlatan Özay, yardımcısının çiftliğinin içindeki elektrik direklerinin devrilmesiyle çıkan sesten evin patladığını sandığını, bunu kendisine haber verilince de canlı yayında sinir krizi geçirdiğini belirtti.

Özay, açılışı iptal etmek istediğini söylediğini ancak "Hayat devam ediyor" denilerek teklifinin reddedildiğini de anlattı.

"GEÇMİŞ OLSUN DENİLECEĞİ YERDE BANA VURULUYOR"

Özay, "Bugün sosyal medyaya tabiatın kızı yazdığınızda bile sadece benim fotoğraflarım çıkar. Bu kadar iftira, bu kadar yalanın, bu kadar olmadığım şeylerin içinde olmuş gibi gösterilmek yordu arkadaşlar. O kadar güzel şeyler yapıyorum manşetlere taşımıyorsunuz, bu kadar mağduriyetimiz var, bunda da geçmiş olsun denileceği yerde, daha empatiyle yaklaşılacağı yerde yine ben suçlanıyorum, yine bana vuruluyor. Herkesi Allah'a havale ediyorum." dedi.

Avukatı Edip Önder ise haberin, "İnsanlık adına utanç verici olduğunu, kamuoyunu aydınlatıcı hiç özelliği olmadığını ve haber niteliği taşımadığını" belirterek suç içerdiğini söyledi.

Önder, "halkı kin ve nefrete tahrik edici şekilde haberler yapmak, hakaret ve kadına şiddet içeren bir suç" olduğunu düşünerek, suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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