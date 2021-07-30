Tuğba Özay'ın çiftliğinin yanmadığı öğrenildi

Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında çiftliğinin zarar gördüğünü söyleyip, kriz geçiren Tuğba Özay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca Özay'ın çiftliğinde bir zarar olmadığı belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört ayrı noktada orman yangını çıktı.

Çıkan yangının ardından açıklama yapan Tuğba Özay, "Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Instgaram'dan açıklama yapan, ardından sinir krizi geçiren Özay'ın sağlık durumuna ve çiftliğine ilişkin ses sanatçısı Onur Akay, bir paylaşımda bulundu.

"ÇİFTLİĞİNDE SIKINTI YOK"

Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, şu ifadeleri kullandı;

"Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş. Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi.

"SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor. Yangınlar devam ediyor ve içimiz yanıyor. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun."