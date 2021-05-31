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    Tuğba Özay'ın yeni imajı

    Tuğba Özay, imaj değişikliğine gitti. Özay, son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 09:28
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    Tuğba Özay'ın yeni imajı

    Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, uzun zaman sonra yeni imajıyla gündeme geldi.

    Manken ve modelliğin yanı sıra şarkıcılık ve oyunculuğa merak salan Özay, iki alanda yaptığı işlerin ardından bir süre sessizliğe bürünmüştü.

    YENİ İMAJINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

    Sosyal medyada yeniden aktif şekilde görünmeye başlayan Özay'ın son hamlesi, saçlarıyla ilgili oldu. Özay, saçlarında yaptığı değişikliği takipçileriyle paylaştı. Ünlü mankenin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

    "HERKES BEĞENDİ"

    Saçlarını Afro dalgası yaptıran Özay, paylaştığı fotoğrafa ise şu notu düştü: "Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay. Sıkı takipçilerim iyi bilir, 2 yıl önce Afrika örgüsü yaptırmıştım ve o yaz büyük patlama olmuştu o modelde... Şimdi de yaza girerken dedim yine bir değişiklik yapayım ve bu kez de Afro dalgası yaptırayım. Vallahi ben ve buradaki herkes bayıldı... Umarım sizler de beğenirsiniz"

    Tuğba Özay ın yeni imajı #1

    Tuğba Özay ın yeni imajı #2

    Tuğba Özay ın yeni imajı #3

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