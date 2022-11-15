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    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor

    3 kez evlenip boşanan ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, artık evlenmeyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 07:24
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    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor

    Şarkıcı Tuğba Özerk 2006’da evlendiği Erhan Kanioğlu’ndan 2008’de, 2016’da izdivaç yaptığı Altan Nuh’tan 2017’de boşanmıştı.

    Haziran 2021’de de 1.5 yıllık sevgilisi Gökmen Tanaçar ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, Ekim ayında son eşini de boşamıştı.

    "Sahanede mutluyum"

    Popçu, "Artık evlenmeyi düşünmüyorum. Yapamadım. Bizim meslekte hanımefendilerin evli kalmaları çok zor. Ben sahnede mutluyum" dedi.

    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor #1

    Tuğba Özerk: Bizim meslekte evlilik çok zor #2


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