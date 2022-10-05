Tuğba Özerk boşandı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen şarkıcı Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar yollarını ayırdı.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlenmişti. Çift, Özerk'in Bebek'te bulunan evinde hayatlarını birleştirmişti.

Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı aldıklarını duyuran çift, İstanbul Adliyesi'nde evliliklerini noktaladı.

"Anlaşmalı olarak boşandık"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok." dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanyarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?" ifadelerini kullandı.