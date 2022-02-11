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    Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı

    Şarkıcı Tuğba Özerk, katıldığı canlı yayın programında şarkı söylerken fenalaştı.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 08:25
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    Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı

    Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın paralarını akladığı iddiasıyla gündeme gelen Tuğba Özerk, bugün konuk olduğu programda fenalaştı.

    AYAKTA DURAMADI

    Mehmet Aydın'ın parasını akladığı iddiasını kesin bir dille yalanlayan ve bu konuda her türlü yasal haklarını kullanacağını söyleyen Özerk, programdan ayrılmadan önce sunucuların isteği üzerine bir şarkı okumak için ayağa kalktı.

    FENALAŞTI

    Bir süredir hipofiz tümörü ile mücadele eden şarkıcı, canlı yayında fenalık geçirdi. Şarkıyı okurken masanın altındaki suyu almaya çalışan şarkıcı, ayakta duramadı. Sunucular, Özerk'e müdahale ederken ekrana başka bir video getirildi.

    "BU KIZ HASTA"

    Reklamın ardından açıklama yapan Seren Serengil, "Baya rahatsızlandı. Suyu almak istedi ama eli ayağı titrediği için kapağı açamadı. Fenalaştı. Ben Arto'yu ilk kez ağlarken görüyorum. Burada çok acayip bir şey yaşadık. Tuğba yayından ayrılmak zorunda kaldı. O kız gerçekten hasta" dedi.

    Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı #1

    Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı #2


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