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    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası

    Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Müzisyen Nazmi Sunal'ın kızı Arsevi Yeter yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:03
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    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası

    Müzisyen Nazmi Sunal geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sunal'ın menajerlik yapan kızı Arsevi Yeter, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bütün dikkatleri üzerine çekti.

    "Cenazeye alkollü geldi"

    Arsevi Yeter paylaşımında "Babamın cenazesine alkollü gelip yaptığı aşırı davranışlar nedeniyle.Gerek hafta sonu sağlığı bahanesi ile işi iptal ettirip yalan söylemesi nedeniyle. Hem mekan çalışanları ve hem müzisyenlerin zor durumda kalmasını sağlaması nedeniyle. Hasta olduğuna üzülürken aynı gece bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoları bana gönderen şarkıcı ile çalışmadığımı bilgilerinize sunarım" açıklamasında bulundu.

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası #1

    Sildiler

    Arsevi Yeter, Tuğba Özerk ile çalışıyordu. İkili sosyal medyadan birbirlerini takibi bıraktı, Özerk menajerlik bilgilerini sildi.

    Bu gelişmelerden sonra iddia edilen kişinin Özerk olduğu sosyal medyada gündeme geldi.

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası #2

    İlk alkol iddiası değil

    Tuğba Özerk, Antalya'da bulunan lüks bir otelde yılbaşı için sahne almış, sahnede sergilediği değişik tavırlar nedeniyle dinleyicilerinin 'Sahneye sarhoş çıktı, gecemizi mahvetti!' şeklindeki olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı.

    Tuğba Özerk'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi - VİDEO

     

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası #3

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası #4

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası #5

    Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası #6


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