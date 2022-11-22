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- Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası
Tuğba Özerk, cenazeye sarhoş geldi iddiası
- Haber Merkezi
- 22.11.2022 - 10:56
- Güncelleme : 22.11.2022 - 11:03
Müzisyen Nazmi Sunal geçtiğimiz hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sunal'ın menajerlik yapan kızı Arsevi Yeter, gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bütün dikkatleri üzerine çekti.
"Cenazeye alkollü geldi"
Arsevi Yeter paylaşımında "Babamın cenazesine alkollü gelip yaptığı aşırı davranışlar nedeniyle.Gerek hafta sonu sağlığı bahanesi ile işi iptal ettirip yalan söylemesi nedeniyle. Hem mekan çalışanları ve hem müzisyenlerin zor durumda kalmasını sağlaması nedeniyle. Hasta olduğuna üzülürken aynı gece bir gece kulübünde eğlenirken çektiği videoları bana gönderen şarkıcı ile çalışmadığımı bilgilerinize sunarım" açıklamasında bulundu.
Sildiler
Arsevi Yeter, Tuğba Özerk ile çalışıyordu. İkili sosyal medyadan birbirlerini takibi bıraktı, Özerk menajerlik bilgilerini sildi.
Bu gelişmelerden sonra iddia edilen kişinin Özerk olduğu sosyal medyada gündeme geldi.
İlk alkol iddiası değil
Tuğba Özerk, Antalya'da bulunan lüks bir otelde yılbaşı için sahne almış, sahnede sergilediği değişik tavırlar nedeniyle dinleyicilerinin 'Sahneye sarhoş çıktı, gecemizi mahvetti!' şeklindeki olumsuz eleştirilere maruz kalmıştı.
Tuğba Özerk'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi - VİDEO