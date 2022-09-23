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    Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor

    Geçtiğimiz yıl haziran ayında evlenen Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanma kararı aldı…
    • 23.09.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 16:09
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    Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor

    Şarkıcı Tuğba Özerk, yaklaşık 1.5 yıllık beraberliğin ardından Gökmen Tanaçar ile aile arasında gerçekleşen sade bir nikah töreniyle evlenmişti.

    Çift, Özerk'in Bebek'te bulunan evinde hayatlarını birleştirmişti.

    Evlilik bitti

    Ancak çiftten kötü bir haber geldi.

    Tuğba Özerk basına yansıyan boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    “Evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir”

    Şarkıcı, “Mütevazı bir şekilde evimizin içinde sade bir nikahla başlattığımız evliliğimiz yine aynı sadelikle sona ermiştir. Bugün basında yer alan haberler nedeniyle yapmak zorunda kaldığım bu açıklama ile vaktinizi almak istemezdim. Ancak bazen ayrılık sadece şarkılarda yaşanmıyor. Bu süreci avukatım Türker Candan aracılığıyla sorunsuz ve sizleri sahnem, şarkılarım dışında meşgul etmeden geçirmeyi diliyorum...” ifadelerini kullandı.

    Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor #1

    Çocuk istiyorlardı

    Nikah sonrasında çocuk istediklerinin de belirten Özerk, “Evliliğin temellerinden biri de bu. Çocuk arzumuz var. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah.” demişti.

    Gökmen Tanaçar ise “Tuğba gibi güzel, iyi kalpli bir kız çocuğumun olmasını çok isterim.” ifadelerini kullanmıştı.

    Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor #2

    Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor #3

    Tuğba Özerk ile Gökmen Tanaçar boşanıyor #4


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