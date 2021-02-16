Tuğba Özerk: Sevgilim için hazırım

Şarkıcı Tuğba Özerk'ten dikkat çeken 14 Şubat paylaşımı geldi.

Geçtiğimiz günlerde Neslihan Atagül gibi 'geçirgen bağırsak sendromu' hastalığına sahip olduğunu açıklayan şarkıcı Tuğba Özerk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI

Tuğba Özerk, 310 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı iddialı fotoğraflarla gündemine geldi.

SEVGİLİSİ İÇİN HAZIRLANDI

Dekolteli pozlarını "Sevgilim için hazırım" mesajı ile paylaşan 40 yaşındaki şarkıcı, takipçilerini hem şaşırtmayı başardı hem de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.