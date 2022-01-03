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    Tuğba Özerk'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi

    Sahnedeki görüntüleri olay olan Tuğba Özerk'e dinleyiciler isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 06:57
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 07:38
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    Tuğba Özerk'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi

    Tuğba Özerk, yılbaşı gecesinde Antalya'da bir otelde dinleyicilerle bir araya geldi. Ünlü şarkıcının sahnedeki değişik tavırları ve şarkıyı söyleyememesi olay oldu.

    Sahnede şarkılarını söyleyemeyen Özerk, ayakta bile duramayıp düştü.

    "GECEMİZİ MAHVETTİ"

    Sahnedeki değişik tavırlarıyla birlikte şarkıları da düzgün okuyamadığı gözlemlenen ünlü şarkıcı hakkında, bir dinleyici sosyal medyadan görüntüleri de paylaşarak "Gecemizi mahvetti, sahneye sarhoş çıktı" iddiasında bulundu.

    Tuğba Özerk'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi - VİDEO

    "REZİL ETTİLER"

    Özerk, geçtiğimiz aylarda popçu Edis, Zeynep Bastık ve 'Reynmen'i eleştirmişti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Hep mi ritim aynı olur ya? Edoş, Zeynoş bir de Reynoş çıktı başımıza... Bir de birliktelik kurmuşlar. Bu pop müziği rezil eden insanlar... Öperim." ifadelerini kullanmıştı.

    Tuğba Özerk in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi #1

    Tuğba Özerk in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi #2


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