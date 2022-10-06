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    Tuğba Özerk'ten boşanma dansı

    Geçtiğimiz günlerde 1 yıl süren evliliği tek celsede sonlanan şarkıcı, dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 17:21
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    Tuğba Özerk'ten boşanma dansı

    Şarkıcı Tuğba Özerk, 4 yıl sevgili olduğu Gökmen Tanaçar ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

    Bebek'teki sade bir nikah töreniyle evlenen ikili, evliliklerini yürütemedi.

    Tek celsede boşandılar

    Geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandığı duyurulan Özerk, "4 yıllık ilişki bitti ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

    İhanet iddialarını yalanlayan şarkıcı, bu kez sosyal medyada yayılan dansı ile gündeme geldi.

    Boşanmayı dansla kutladı

    İsabel şarkısı eşliğinde dans figürlerini paylaşan şarkıcı, yorum yağmuruna tutuldu.

    Tuğba Özerk, yorumcular tarafından, boşanma sevinci olarak adlandırlan dansına "Merhaba ben İsabel" notunu düştü.

    İşte o anlar...

    Tuğba Özerk'ten boşanma dansı VİDEO

    Tuğba Özerk ten boşanma dansı #1

    Tuğba Özerk ten boşanma dansı #2

    Tuğba Özerk ten boşanma dansı #3

    Tuğba Özerk ten boşanma dansı #4


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