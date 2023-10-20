Tuğba Özerk'ten özel hayatına dair açıklamalar: Yatak fobisi dikkat çekti Katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalar yapan Tuğba Özerk, kendi yatağı olmayınca uyumadığını, ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti. Özerk bu nedenle yatağını yanında taşıdığını söyledi.

ensonhaber.com Özel hayatı ve yatırımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Özerk, Hayatım Müzik programına konuk oldu. Programda dikkati çeken açıklamalar yapan Özerk, müzik kariyeri hakkında konuştu. Müzik kariyerinin TRT’de Sezen Aksu’nun yılbaşı programıyla başladığını dile getiren Özerk, "TRT benim ilk sahnem, ilk büyük heyecanım. Bendeki yeri çok ayrıdır” diyerek duygularını dile getirdi. Yatağını yanında taşıyor Akabinde konsere gittiği yerlerde uyku sıkıntısı çektiğini söyleyen Özerk, yatağını yanında taşıdığını belirtti. İşi gereği çok sık seyahat eden 43 yaşındaki sanatçı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını, ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti.