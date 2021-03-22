Tuğçe Kazaz: İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması yerinde olmuş

Tuğçe Kazaz, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Yaptığı açıklamalarla gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi ile ilgili düşüncelerini açıklayan bir gönderi paylaştı. Kararı yerinde bulan Kazaz, feshinden memnun olduğunu söyledi.

Kazaz, ‘Kadınları ithal edilen sözleşmeler değil yetiştirdikleri nesiller kurtaracak. İthal edilen kanunlar bu milletin bünyesini bozuyor.

"BİZ ŞAPKA DEVRİMİNE KURBAN VERDİK"

Biz şapka devrimine kurban vermiş bir milletiz. O nedenle her şeyimizi yok eden İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması yerinde olmuş.’ dedi.