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Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren ve bu rolle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, değişimiyle merak konusu oldu. Bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğçe Özbudak kimdir, kaç yaşında..