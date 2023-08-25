Tuğçe Özbudak sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi 41 yaşındaki Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz gün yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncu hastaneden paylaşım yaptı.

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'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan 41 yaşındaki oyuncu Tuğçe Özbudak, geçtiğimiz gün acil bir şekilde ameliyata alınacağını söyleyerek sevenlerinden dua isteyen oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Bacağındaki bir problem yüzünden acil ameliyata alınacağını söyleyen oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

"Kısmi felç oluşmuş"

“Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.”

"Güçlü ol Tuçi"

Son olarak ameliyattan çıktığını ve operasyonun iyi geçtiğini 674 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından duyuran Özbudak, "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür. Stay strong (güçlü ol) Tuçi" mesajıyla hastane yatağından fotoğraf paylaştı.