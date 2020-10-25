Tülin Özen: Cenazeme reklam almayı hayal ediyorum

Katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalar yapan Tülin Özen, "Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum." dedi.

YouTube’da yayınlanan “Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler” programına konuk olan Kırmızı Oda'nın Piraye'si Tülin Özen dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"CENAZEME REKLAM ALMAYI HAYAL EDİYORUM"

Ünlü oyuncu, “Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek."

"HERKES SEVİŞMEK ZORUNDAYMIŞ"

İzmir'den İstanbul'a geldiğinde yaşadığı şaşkınlığı anlatan Özen açıklamasıyla da herkesi şaşırttı.

Özen açıklamasında "İzmir’den İstanbul’a gelince şok oldum. Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış" dedi.







