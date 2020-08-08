Tülin Şahin, Portekizli eşinden ayrıldı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan sunucu, “Doğumdan sonra eski fiziğime dönmem ve spor yapmam için baskı yapıyordu. 5 aylık kızımın bile şişman olduğunu söylüyordu.” dedi.

2019 yılında Portekizli iş adamı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenen sonrasından da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, eşinden ayrıldığını duyurdu.

Hamilelik sırasından ve sonrasında psikolojik olarak şiddet gördüğünü söyleyen güzel sunucu, “Doğumdan sonra eski fiziğime dönmem ve spor yapmam için baskı yapıyordu. Bir tane dondurma yedim diye şiddetli kavgalar çıkarıyordu. 5 aylık kızımın bile şişman olduğunu söylüyordu.” dedi.

“EVE ZORLA İKİ TANE BAKICI GETİRDİ”

Yaralayıcı ağır eleştiriler aldığını aktaran Şahin, “Doğumdan sonraki ikinci haftamda ‘Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil’ diyerek eve zorla iki tane bakıcı getirip bana şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti olduğunu söyledi.” ifadelerini kullandı.

“PEDRO YÜZÜNDEN NİKAHIMIZ ONANMADI”

Sabah saatlerinde hakkında çıkan resmi evliliğin olmadığı haberine de değinen sunucu, “Pedro tarafından kaynaklanan vatandaşlık/ikametgah ülkelerinin uyumsuzluğu sebebiyle onanmayan nikahımızın bile benim üzerime bırakılmaya çalışılan bir leke olması kadına yapılan toplumsal şiddetin en acı örneklerinden biridir.” diye konuştu.