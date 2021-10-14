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    Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödülleri sahiplerini buldu

    Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SE-SAM) kuruluşunun 35. yılı ve Türk sinemasının 107. yılı onuruna, ödül töreni düzenlendi.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 05:13
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    Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödülleri sahiplerini buldu

     

    Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin (SE-SAM) kuruluşunun 35. yılı ve Türk sinemasının 107. yılı onuruna Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda sanatçı katıldı.

    ''YÜZÜMÜZE TUTULAN BİR AYNADIR SİNEMA''

    Demircan törende yaptığı konuşmada, "Biriktirdiğimiz ilk haçlıkların hevesidir sinema. Komşu çocuklarına anlattığımız ilk hatıralımızdır. Çekirdeğin tuzu gazozun kokusudur yaz akşamlarında. Bir kış gününde paltomuzun yakasını kaldırmış ellerimiz cepte yürüdüğümüz sokaklarda dilimizden düşmeyen Yeşilçam şarkılarıdır. Duvardaki afişlerde hayranlığımızdır aktör ve artistlere. Gençlik yıllarımızın en fiyakalı buluşmalarıdır. Yüzümüze tutulan bir aynadır sinema, bu toprakların insanlarına ait hikayelerin yansımasıdır. Bu yüzden unutulmaz bu yüzden bambaşkadır" diye konuştu.

    Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödülleri sahiplerini buldu #1

    ''BİZİ BIRAKMADILAR SAHİP ÇIKTILAR''

    Törene katılan ve ödül alan Sanatçı Nuri Alço, "Derneğimize teşekkür ediyorum. Bizi bırakmadılar sahip çıktılar. Dünden bugüne geçen 46 yıl var benim, bunun ödülünü almaya geldim verdiğimiz emeklerin karşılığını alıyoruz. Türk Sinemasında oynadığım abilerimin ve Arkadaşlarımın adına alacağım" dedi.

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    ÖDÜL SAHİPLERİ

    Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödüllerine bu yıl Perran Kutman, Mehmet Ali Erbil, Erkan Petekkaya, Caner Cindoruk, Nuri Alço, Tolga Savacı, Aydemir Akbaş, Meryem Uzerli, Güngör Bayrak ve Turgay Tanülkü değer görüldü.

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    Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar ödülleri sahiplerini buldu #7

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