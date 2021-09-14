Türkan Şoray, estetik yaptırdı

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan 76 yaşındaki usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray'ın Instagram hesabındaki paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu.

FRANSIZ ASKISI

Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı, Türkan Şoray, değişimi takipçilerini şaşırttı.

Şoray'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.