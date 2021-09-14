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- Türkan Şoray, estetik yaptırdı
Türkan Şoray, estetik yaptırdı
Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 07:46
- Güncelleme : 14.09.2021 - 07:57
Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan 76 yaşındaki usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray'ın Instagram hesabındaki paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu.
FRANSIZ ASKISI
Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı, Türkan Şoray, değişimi takipçilerini şaşırttı.
Şoray'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.