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    Türkan Şoray, estetik yaptırdı

    Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından olan Türkan Şoray, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 07:46
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 07:57
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    Türkan Şoray, estetik yaptırdı

    Türk sinemasının Sultan'ı olarak anılan 76 yaşındaki usta oyuncu, senarist, yönetmen ve yazar Türkan Şoray'ın Instagram hesabındaki paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada olay oldu.

    FRANSIZ ASKISI

    Eski formuna kavuşan ve Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren usta sanatçı, Türkan Şoray, değişimi takipçilerini şaşırttı.

    Şoray'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

    Türkan Şoray, estetik yaptırdı #1

     

    Türkan Şoray, estetik yaptırdı #2

    Türkan Şoray, estetik yaptırdı #3Türkan Şoray, estetik yaptırdı #4

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