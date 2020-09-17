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    Türkan Şoray, podyuma çıkıyor

    Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, 75 yaşında mankenlik yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 12:18
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 12:18
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    Türkan Şoray, podyuma çıkıyor

    Yeşilçam'ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray, podyuma hazırlanıyor.

    FİNAL YAPACAK

    Ünlü sanatçı, modacı Yıldırım Mayruk’un jübilesini yapacağı defilede yürüyecek. 23 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşecek “Yıldırım Mayruk Jübile Gala” gecesinde, 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries de podyuma çıkacak.

    Kalabalık bir kadronun yer alacağı etkinliğin finalini, Türkan Şoray yapacak.

    Türkan Şoray, podyuma çıkıyor #1

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