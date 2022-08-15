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    Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu

    Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2022 - 09:12
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    Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu

    ‘Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray geçen cumartesi akşamı Bodrum’daki bir mekana gitti.

    77 yaşındaki oyuncuyu gören kulübün işletmecisi, ‘O Türkan yok mu? o Türkan’ şarkısını çaldı.

    Türkan Şoray ayağa kalktı; şarkıya eşlik edip oynadı. Hem kendisi coştu hem konukları coşturdu.

    Türkan Şoray Türkan şarkısıyla coştu #1

    "Güzeller güzeli"

    Türkan Şoray, bodrum'a gitmişken eski yakın arkadaşı Filiz Akın 'la da buluştu. O anları takipçileriyle paylaşan Akın, "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la buluşmamızın mutluluğuyla..." ifadelerini kullandı.

    Türkan Şoray Türkan şarkısıyla coştu #2


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