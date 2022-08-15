Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı.

‘Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray geçen cumartesi akşamı Bodrum’daki bir mekana gitti.

77 yaşındaki oyuncuyu gören kulübün işletmecisi, ‘O Türkan yok mu? o Türkan’ şarkısını çaldı.

Türkan Şoray ayağa kalktı; şarkıya eşlik edip oynadı. Hem kendisi coştu hem konukları coşturdu.

"Güzeller güzeli"

Türkan Şoray, bodrum'a gitmişken eski yakın arkadaşı Filiz Akın 'la da buluştu. O anları takipçileriyle paylaşan Akın, "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la buluşmamızın mutluluğuyla..." ifadelerini kullandı.