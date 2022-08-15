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- Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu
Türkan Şoray 'Türkan' şarkısıyla coştu
Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak Bodrum tatiline çıktı.
- Haber Merkezi
- 15.08.2022 - 09:12
‘Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray geçen cumartesi akşamı Bodrum’daki bir mekana gitti.
77 yaşındaki oyuncuyu gören kulübün işletmecisi, ‘O Türkan yok mu? o Türkan’ şarkısını çaldı.
Türkan Şoray ayağa kalktı; şarkıya eşlik edip oynadı. Hem kendisi coştu hem konukları coşturdu.
"Güzeller güzeli"
Türkan Şoray, bodrum'a gitmişken eski yakın arkadaşı Filiz Akın 'la da buluştu. O anları takipçileriyle paylaşan Akın, "Yediden yetmişe herkesin çok sevdiği, güzeller güzeli, tüm gönüllerin sultanı ve benim sultan arkadaşım Türkan Şoray'la buluşmamızın mutluluğuyla..." ifadelerini kullandı.