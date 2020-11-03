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    Türkan Şoray'ın evi

    Yeşilçam'ın güzel kadınlarından Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal annesiyle yaşadığı evinin kapılarını açtı.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2020 - 11:24
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    Türkan Şoray'ın evi

    Yapımcı Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile yaşadığı Çubuklu’daki villasının kapısını bir dekorasyon dergisine açtı.

    İKİNCİ KAR TÜRKAN ŞORAY'IN

    Yağmur Ünal’ın 2016’da taşındıkları havuzlu, Boğaz manzaralı, bahçeli villa 4 katlı ve 420 metrekare. İkinci kat Türkan Şoray, üçüncü kat ise Yağmur’a ait. Anne-kızın en büyük keyfi havuz, çardak ya da kış bahçesinde vakit geçirmek.

    ÇATIYI İKİYE BÖLDÜLER

    Yağmur Ünal “Aynı çatı altında iki ayrı ev planlandı. Annem ve benim alanlarımız farklı. Odaları birbirimizden ilham alarak dekore ettik. Ortaya ikimizin mutlu olduğu, çok kullanışlı bir ev çıktı” diyor.

    Türkan Şoray ın evi #1

    Türkan Şoray ın evi #2

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