Türkan Şoray'ın spor tarzı

Usta oyuncu Türkan Şoray, spor şıklığı ile övgüleri topladı.

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray Instagram hesabından tatil paylaşımında bulundu.

77 yaşındaki Türkan Şoray'ın pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

'Yazdan kalma bir gün'

Spor tarzla görmeye alışkın olmadığımız Şoray'ın 'Yazdan kalma bir gün' diyerek paylaştığı karesi ne beğeni yağdı. Hayranlarından Türkan Şoray'a beğeni ve yorum yağdı.