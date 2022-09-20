Petrol
92.55
0.60%
Euro
18.3425
0.06%
Dolar
18.3039
0.05%
Altın
981.39
-0.28%
Borsa
3213
0.00%
Bitcoin
356.345
3.87%
BTXN Coin
7.98
0.25%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Türkan Şoray'ın spor tarzı

    Usta oyuncu Türkan Şoray, spor şıklığı ile övgüleri topladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 12:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkan Şoray'ın spor tarzı

    Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray Instagram hesabından tatil paylaşımında bulundu.

    77 yaşındaki Türkan Şoray'ın pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

    'Yazdan kalma bir gün'

    Spor tarzla görmeye alışkın olmadığımız Şoray'ın 'Yazdan kalma bir gün' diyerek paylaştığı karesi ne beğeni yağdı. Hayranlarından Türkan Şoray'a beğeni ve yorum yağdı.

    Türkan Şoray ın spor tarzı #1

    Türkan Şoray ın spor tarzı #2


    Tayvan’da deprem: Spor salonunun çatısı, sporcuların üzerine çöktü
    Dünya

    Tayvan’da deprem: Spor salonunun çatısı, sporcuların üzerine çöktü

    Çiftçilere mazot ve gübre desteği sürüyor
    Ekonomi

    Çiftçilere mazot ve gübre desteği sürüyor

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir