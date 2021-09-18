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    Türkan Şoray'ın zayıflığı ve yüzüne yaptırdığı estetik dikkat çekti

    Türk sinemasının 'Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray, son hali ile herkesi şaşırttı. Oyuncunun zayıflığı dikkatlerden kaçmazken, yüzüne ise Fransız askısı yaptırdığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 14:00
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    Türkan Şoray'ın zayıflığı ve yüzüne yaptırdığı estetik dikkat çekti

    Yeşilçam'ın usta sanatçısı Türkan Şoray, sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

    Şoray yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirirken, son zamanlarda ise yaşadığı değişimler dikkat çekiyor.

    Şoray'ın zayıflamış hali takipçilerini korkuturken, yüzündeki değişim ise gündeme gelen bir diğer konu oldu.

    Oyuncunun, Seda Sayan ve daha birçok ünlü isim gibi Fransız askısını denediğini belirtildi.

    TÜRKAN ŞORAY'IN ZAYIFLIĞI DİKKATİ ÇEKTİ

    Türkan Şoray'ın son hali giderek zayıfladığını ortaya koydu. Katıldığı bir davette görüntülenen Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmadı.

    Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yüzündeki değişim oldukça dikkat çeken Şoray'ın son hali ise sosyal medyada en fazla konuşulan konulardan birisi oldu.

    Türkan Şoray ın zayıflığı ve yüzüne yaptırdığı estetik dikkat çekti #1

    Türkan Şoray ın zayıflığı ve yüzüne yaptırdığı estetik dikkat çekti #2

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