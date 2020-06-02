Türkbükü'nde koronavirüs tarifesi

Sosyeteye yedirdiği 70 liralık lahmacunuyla gündeme gelen tatil cenneti Bodrum Türkbükü, koronavirüs dolayısıyla fiyatları artttırdı.

Yeni normalleşme ile kontrollü yaşam 1 Haziran tarihi itibariyle başladı. Oteller ve işletmeler de ilk iş olarak fiyatlarında güncelleme yaptı.

Her yıl yüksek fiyata sattığı lahmacunla gündeme gelen ünlü ve sosyetik isimlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerden Türkbükü'nde de ücretler arttı. Türkbükü’nde hizmet veren lüks bir otelin müşterilere gönderdiği davet e-mail’ini açanlar gözlerine inanamadı.

SADECE ŞEZLONG BİN LİRA

Koronavirüs salgını sonrası fiyatlarının yükseldiğini duyuran otel iki şezlong için günlük bin, aylık 24 bin lira istiyor. Üstelik bu fiyata oda ve yemek dahil değil.