Türkiye'den kaçan Sevan Nişanyan, sığındığı Yunanistan'da tutuklandı

Türkiye'de izinli olarak çıktığı cezaevinden kaçan ve Yunanistan'a yerleşen yazar Sevan Nişanyan, Yunan makamlarınca tutuklandı.

Yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'de cezaevinden kaçarak Yunanistan'a yerleşen yazar Sevan Nişanyan, burada da 'istenmeyen kişi' ilan edildikten bir süre sonra tutuklandı.

"EŞİ AÇIKLADI: TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK"

Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yunanistan Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere" dedi.

"KİBAR BİR HİLE İLE TUTUKLADILAR"

Nişanyan'ın oturum yenileme başvurusunun bir Yunan vatandaşıyla evli olmasını rağmen 29 Aralık'ta reddedildiğini belirten Tzourou, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan makamları, Sevan Nişanyan'ı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı."

"HANGİ ÜLKEYE DEPORT EDİLECEĞİNE HAKİM KARAR VERECEK"

Nişanyan'ın pazartesi günü adliyeye götürüleceğini ekleyen İra Tzourou, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesi'nde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevan'ın her pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu pazar 2 Ocak 2022'de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim."

SİT ALANINA EV YAPTIĞI İÇİN TÜRKİYE'DE TUTUKLANMIŞTI

İzmir Şirince'de SİT alanına ev yaptığı gerekçesiyle 21 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan Nişanyan, Temmuz 2017'de Foça Cezaevi'nden izinli olarak çıktıktan sonra bir daha geri dönmemişti.

"KUŞ UÇTU" DEMİŞTİ

Twitter'dan "Kuş uçtu. Darısı geride kalan 80 milyonun başına" yazan Nişanyan'ın yurtdışına kaçtığı tahmin ediliyordu.

YUNANİSTAN'A SİYASİ SIĞINMA TALEBİ

Dün akşam yazar, yine sosyal medya hesabı Facebook'tan bu kez Yunanistan'a siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıklamıştı.

Kapak fotoğrafını uçan kuştan Atina'da bulunan Akropolis fotoğrafı ile değiştiren Nişanyan, "Yunanistan'a siyasi iltica başvurusunda bulunduk, ikamet kartımı aldık." mesajı yazmıştı.