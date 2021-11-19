Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri listesi yayınlandı

Türkiye'nin en güvenilen ünlüleri listesinde Haluk Levent zirvedeki yerini korurken, Kerem Alışık'ın yükselişi ve Uğur Dündar'ın listenin sonlarına düşmesi dikkat çekti.

10 yıldır Türkiye'deki ünlülerin halk nezdinde güvenilirliğini araştıran MediaCat, bu yıl da listesini yayınladı.

Ipsos ile gerçekleştirilen araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı.

Celebrity Güven Endeksi ismiyle yayınlanan listede zirve değişmedi.

HALUK LEVENT YİNE ZİRVEDE

2020 listesinde yüzde 70,9’luk bir oranla ilk sırada yer alan Haluk Levent, bu yıl kendi yüzdesinde ufak bir artışla ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, geçtiğimiz yıl elde ettiği yüzde 61,4 oranını yüzde 62,9'a çıkaran Müge Anlı yer aldı.

2020’nin en güvenilir üçüncü ünlüsü, geçtiğimiz yılın üçüncüsü Şener Şen'i geride bırakan Kenan İmirzalıoğlu oldu.

UĞUR DÜNDAR GERİLERE DÜŞTÜ

Listedeki değişimler de dikkat çekiyor.

O değişimlerden en dikkat çekenleri ise geçtiğimiz yıldan bu yıla 18 sıra atlayarak 11’inciliğe yükselen Kerem Alışık ve önceki yıllarda listenin üst sıralarında görmeye alışık olduğumuz ve 18. sıraya gerileyen Uğur Dündar oldu.



Son bir yılda 22 sıra atlayarak bu yıl 17’nci sıradan listeye giren Esra Erol da dikkat çekiyor.



Marmaris’teki orman yangınları sırasında sosyal medyadan yaptığı yayınlarla gündeme gelen Şahan Gökbakar ise Celebrity Güven Endeksi’ne 20’nci sıradan giriş yaptı.

LİSTENİN İLK 20 İSMİ ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

1. Haluk Levent yüzde 71.4

2. Müge Anlı yüzde 62.9

3. Kenan İmirzalıoğlu yüzde 47.3

4. Şener Şen yüzde 45.6

5. Beyazıt Öztürk yüzde 44.9

6. Ezgi Mola yüzde 44.5

7. Binnur Kaya yüzde 40.5

8. Aras Bulut İynemli yüzde 40.2

9. Haluk Bilginer yüzde 40

10. Acun Ilıcalı yüzde 38.8

11. Kerem Alışık yüzde 36.6

12. Şevket Çoruh yüzde 36

13. Tarkan yüzde 35.3

14. Nihat Hatipoğlu yüzde 35.1

15. Gökhan Özoğuz yüzde 34.2

16. Kıvanç Tatlıtuğ yüzde 33.4

17. Esra Erol yüzde 32.7

18. Uğur Dündar yüzde 32.3

19. Gülse Birsel yüzde 31.8

20. Şahan Gökbakar yüzde 31.5