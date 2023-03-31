Türkiye'ye dönen Tanyeli'nin son paylaşımı Türkiye'ye döndükten sonra maneviyata yöneldiğini açıklayan ve bir dönem aldığı kiloları veren Tanyeli son haliyle dikkat çekti

ensonhaber.com

Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden Tanyeli, verdiği kilolarla gündem olmaya devam ediyor.

Yıllar önce yurt dışına taşınan Oryantal Tanyeli, Türkiye'ye ameliyat için dönmüş ve kilolarından kurtulmuştu.

Oryantal Tanyeli 39 kilo vermiş ve 60 kiloya kadar düşmüştü.

Tanyeli, Mevlevi bir hayata kaydığını söyleyerek şunlar söylemişti:

"Dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum"

"Orada huzur buldum sabah kalkıp dualarımı yapıyorum, güçlü oluyorum. Ruhen kendimi çok huzurlu hissediyorum. Yanlış anlama kapanma değil, içimden gelirse kendim için onu da yaparım"

Ülkeye de kesin dönüş kararı alan Tanyeli son halini paylaştı. Tanyeli makyaj yaptığı halini paylaşıp mavi lens taktığını söyledi ve takipçilerine "Nasıl olmuş?" diye sordu.