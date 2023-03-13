Türkiye'yi terk eden Seren Şirince'den yeni karar İlişki Durumu Karışık ve Seven Ne Yapmaz gibi yapımlarla tanınan Seren Şirince, oyunculuk yapmak için Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Berk Oktay ile başrolü paylaştığı 'İlişki Durumu Karışık' dizisiyle ünlenen Seren Şirince, 2019 yılında İngiliz Tobias Sutter ile hayatını birleştirmişti. Evlenince kariyerini Türkiye'de bırakan Seren Şirince, düğünden sonra hemen İngiltere'ye yerleşmişti. Amerika'da ders aldı Bilişim sektöründe faaliyet gösteren Tobias Sutters ile İngiltere’de dünyaevine giren ve ardından Amerika’ya yerleşen Şirince, eğitim merkezlerinde oyunculuk dersi aldı. Türkiye'ye dönüyor Eğitim aldıktan sonra yeni kararlar alan oyuncu, 3 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönüyor. Stella Adler Studio Of Acting, Actors Studio’da dersler alan oyuncu, İstanbul’a dönme kararı aldı. Yeniden setlere dönmeye hazırlanan Şirince'nin gelen teklifleri değerlendireceği belirtildi.