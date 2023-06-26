Tuvana Türkay beyaz bikinisiyle şov yaptı İş insanı İzzet Antebi ile ayrıldıktan sonra tatile giden ünlü oyuncu Tuvana Türkay, beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi.

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Geçtiğimiz Mart'tan ber İzzet Antebi ile birlikte yaşayan güzel youncu Tuvana Türkay, önce sevgilisinden ayrıldı sonra dizisi final yapar yapmaz soluğu tatilde aldı.

Ayrılıktan hiç etkilenmeyen Tuvana Türkay tatil paylaşımlarıyla yine nefes kesti. Güzel oyuncu Tuvana Türkay beyaz bikinisi ile verdiği pozla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Erken biten set"

Düzgün fiziği ile tam not alan Tuvana Türkay, yayınladığı karelere şu notu düştü: "Erken biten set"

Sporu bırakmaz

Türkay beğenilen fiziğini spora borçlu. Oyuncu "Çocukluğumdan beri spor yapıyorum ve çok seviyorum. Kendimi güçlü hissettiriyor. Karar mekanizmamı bile güçlendiriyor" demişti.