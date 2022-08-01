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    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum'da aşka geldi

    Sürekli tatilde olan Tuvana Türkay ve İzzet Antebi, birbirlerini öpmeye doyamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 12:21
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    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum'da aşka geldi

    Çocuklarının annesi Didem Sarı ile 12 yıllık evliliğine Eylül 2021’de nokta koyan iş insanı İzzet Antebi, boşanır boşanmaz oyuncu Tuvana Türkay ile tutkulu bir aşk yaşamaya başladı.

    Bodrum'da aşk

    Yazın başından beri tatilde olan aşıklar, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.

    İzzet Antebi ile Tuvana Türkay, önceki gün botla Cennet Koyu’na gelip demir attı.

    Posta'da yer alan habere göre, mavi sulardaki romantizm doruğa çıktı. Sevgililer birbirlerini öpmeye, koklamaya doyamadı.

    Tuvana Türkay, yıllarca futbolcu Alper Potuk'la aşk yaşamış, evleneceği beklenen çift, ayrılmıştı.

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum da aşka geldi #1

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum da aşka geldi #2

    Tuvana Türkay ile İzzet Antebi Bodrum da aşka geldi #3


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