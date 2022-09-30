Tuvana Türkay, İzzet Antebi'nin ailesiyle tanıştı

Sevilen oyuncu Tuvana Türkay, uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı İzzet Antebi'nin ailesiyle yemek yedi.

Bir süredir ilişki yaşayan oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi, evlilik yoluna girdi.

Sevilen çift, geçtiğimiz aylarda Bodrum'da aşk tazelemişti.

Samimi görüntüleri de kameraya yansıyan çift, geçen akşam aile yemeği yedi.

Kayınvalidesiyle tanıştı

Tarabya'da bulunan restoranda Tuvana Türkay, Antebi'nin ailesi ile tanıştı.

Aileye giren Türkay'ın ve ailenin neşeli halleri dikkat çekti. Mekan çıkışı soruları yanıtsız bırakan Türkay, utangaç tavırlar sergiledi.

"Biz ünlü değiliz ki"

İzzet Antebi'nin annesi ile babası, restorandan çıkış yaparken gazetecilerin kendilerini çektiğini görünce "Biz ünlü değiliz ki?" diyerek kahkaha attı.