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    Tuvana Türkay Londra'ya uçuyor

    Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, eğitim vermek için Londra'ya gidiyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2021 - 08:29
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    Tuvana Türkay Londra'ya uçuyor

    Son olarak Kağıt Ev dizisinde Arzu karakterini canlandıran Tuvana Türkay, Londra'ya uçuyor.

    OKULU AÇIYOR

    Türkay, Londra'da 1 yıl önce 'T'acTing Talent Studio' adını verdiği bir oyunculuk okulu açmıştı. Tuvana Türkay'ın açtığı okul pandemi nedeniyle kapatılmıştı. Londra'da pandemi koşullarının normalleşmesiyle birlikte Türkay'ın okulu yeniden faaliyete geçecek.

    Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz'dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.

    Tuvana Türkay Londra ya uçuyor #1

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