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- Tuvana Türkay Londra'ya uçuyor
Tuvana Türkay Londra'ya uçuyor
Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, eğitim vermek için Londra'ya gidiyor.
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 08:29
Son olarak Kağıt Ev dizisinde Arzu karakterini canlandıran Tuvana Türkay, Londra'ya uçuyor.
OKULU AÇIYOR
Türkay, Londra'da 1 yıl önce 'T'acTing Talent Studio' adını verdiği bir oyunculuk okulu açmıştı. Tuvana Türkay'ın açtığı okul pandemi nedeniyle kapatılmıştı. Londra'da pandemi koşullarının normalleşmesiyle birlikte Türkay'ın okulu yeniden faaliyete geçecek.
Tuvana Türkay, yoğun talep üzerine önümüzdeki günlerde Londra'ya uçacak. Kayıt almaya başlayan okul, 15 Temmuz'dan itibaren eğitime kaldığı yerden devam edecek.