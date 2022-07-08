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    Tuvana Türkay, sevgilisinin kızıyla tanıştı

    İzzet Antebi, sevgilisi Tuvana Türkay'ı kızı ile tanıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 11:49
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    Tuvana Türkay, sevgilisinin kızıyla tanıştı

    Geçtiğimiz günlerde gizli tutukları ilişkilerini Bodrum'da el ele poz vererek duyuran Tuvana Türkay ve iş insanı İzzet Antebi, önceki akşam Yeniköy'de yemek yedi.

    Yanlarında Antebi'nin Didem Sarı ile evliliğinden olan kızı Mila da vardı. Ünlü çift mekandan ayrı ayrı çıktı.

    İzzet Antebi’nin, Didem Sarı’dan Moris adında bir de oğlu var.

    Tuvana Türkay, sevgilisinin kızıyla tanıştı #1

    Tuvana Türkay, sevgilisinin kızıyla tanıştı #2

    Tuvana Türkay, sevgilisinin kızıyla tanıştı #3

    Tuvana Türkay, sevgilisinin kızıyla tanıştı #4


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